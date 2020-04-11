محافظة عراقية تطلق تحذيرا شديدا: وباء كورونا قد يستمر للأشهر الـ3 المقبلة

2020/04/11 | 11:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم السبت، من تفشي فيروس كورونا في المحافظة بعد تسجيلها 12 إصابة خلال اليومين الماضيين.

وقال المياحي في مقطع فيديو نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته شفق نيوز، إن "الخطر ما زال قائما، وأن وباء كورونا ممكن أن يستمر لـ3 أشهر قادمة"، مضيفا "هناك احتمالات واضحة بتفشي الوباء في المحافظة إذا تم التهاون بالإجراءات الصحية".

وتابع المياحي "هناك دعوات لكسر الحظر والتمرد على الإجراءات الأمنية والصحية"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الفرق الصحية لضمان عدم تفشي الوباء في المحافظة".

وأشار محافظ واسط إلى أن "المحافظة أجرت فحوصات لأكثر من 500 شخص مشتبه بإصابته بالفيروس وكانت النتائج سالبة أي خالية من الإصابة بالفيروس".

وبشأن الحظر المفروض ونتائجه على المواطنين،، لفت المياحي إلى "تضرر ذوي الدخل المحدود من تلك الإجراءات"، منوها إلى "توزيع 150 الف سلة غذائية من قبل متطوعين وميسوري الحال".

وأعلنت دائرة صحة واسط أمس الجمعة، ظهور نتائج فحص لملامسين للحالات الموجبة وايضاً المسح الميداني وعددها 134 فحص وكانت سالبة"، مشيرة إلى تسجيل إصابتين جديدتين بمرض كورونا المستجد لمريضين ملامسين لمرضى مسجلين ليرتفع العدد التراكمي للحالات الموجبة الى 23 مريضا.

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