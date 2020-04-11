طالباني يدعو الكاظمي للإسراع بتشكيل الحكومة: مستعدون للتغلب على المشاكل التي تواجه العراق

2020/04/11 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

دعا نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، السبت (11 نيسان 2020)، المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الاسراع بتشكيل الحكومة، مبدياً استعداد الإقليم للتغلب على المشاكل التي تواجه العراق.

وقال بيان لمكتب طالباني، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دافيد كوبلي".

وأشاد طالباني بحسب البيان بـ"امكانيات مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة"، متمنيا "النجاح للكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت ومواجهة الازمات التي تعترض العراق".

واكد "استعداد اقليم كردستان للعمل مع الحكومة الاتحادية للتغلب على المشاكل والازمات الاقتصادية والامنية والصحية التي تواجه العراق".

وأضاف نائب رئيس حكومة الإقليم أن "كردستان والمحافظات الاخرى ليست بعيدة عن هذا الوباء المستجد، وان اغلب الدول التي تعتمد على النفط قد تضررت كثيرا من الناحية الاقتصادية".

وتابع: "لذا من الضروي جداً الاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية الراهنة بالتعاون مع اقليم كردستان".

وبحسب البيان، "قدم نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية، شكره لنائب رئيس حكومة اقليم كردستان"، متمنيا ان "يتمكن من زيارة العراق واقليم كردستان قريباً".

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