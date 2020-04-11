الغضبان يكشف تفاصيل اتفاق تخفيض النفط باجتماع ’’أوبك +’’ ونسب الدول منه

2020/04/11 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، السبت (11 نيسان 2020)، عـن أبـرز تفاصـيل...





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