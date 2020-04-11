2020/04/11 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، من محافظة كركوك، السبت (11 نيسان 2020)، بمقتل منتسب في الشرطة المحلية، واصابة ضابط جراء انفجار عبوة لاصقة وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجار عبوة لاصقة عند مدخل الجسر الرابع وسط محافظة كركوك، أدى إلى مقتل منتسب في قوات الشرطة الاتحادية".

وأضاف، أن "الانفجار أسفر أيضاً ‘ن إصابة ضابط كان برفقة المنتسب"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الأسعاف جثة المنتسب إلى دائرة الطب العدلي، والضابط الى المستشفى".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، السبت، تطهير الشريط الحدودي مع الأردن والسعودية واعتقال 12 مشتبهاً به.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في تصريح أورده موقع الحشد الشعبي، إن "الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية انتهت

بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت، وزارة الدفاع والداخلية لمساندة أهالي قرى "شيخ بابا" بمحافظة ديالى، والذي يتعرضون لاستهدافات مختلفة من قبل عناصر تنظيم داعش.

وقال عبد الخالق العزا

بغداد اليوم- متابعة

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة عراقية يمكنها العمل معها، وتلبي مطالب الشعب العراقي، وتكون حكومة ملتزمة بالإصلاح، وتحارب الفساد، وتقدر سيادة العراق.

وأضاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل شرطي وإصابة ضابط بانفجار عبوة لاصقة في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل شرطي وإصابة ضابط بانفجار عبوة لاصقة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).