الصحة تكشف عن تسلم اجهزة طبية مهمة من الصين لمواجهة كورونا

2020/04/11 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الشحنة الثانية من الدعم المقدم من الصين تتضمن أجهزة متطورة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال عضو خلية الأزمة بوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، إن “الشحنة تحتوي على أشرطة فحص مختبري للفيروس، وبدلات للوقاية الشخصيَّة للعاملين، وكمامات، وأطنانٍ من المستلزمات المختبرية، فضلاً عن أجهزة للفحص الحراري، […]

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