اعتقال 8 مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة بديالى

2020/04/11 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثمانية مطلوبين احدهم وفق المادة 4 ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز ودوريات من اقسام شرطة بلدروز وجلولاء وقوة من فوج طوارئ ديالى النموذجي والفوج الثالث ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بلدروز، تمكنت من […]

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