السيد السيستاني يحدد حكم صيام رمضان في ظل انتشار كورونا

2020/04/11 | 11:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب المرجع الديني السيد علي السيستاني، السبت، عن استفتاء حول صيام شهر رمضان في هذه السنة بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.وفيما يلي نص الاستفتاء والجواب: مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقترب شهر رمضان المبارك و فيروس كورونا لا يزال يواصل الانتشار في مختلف

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