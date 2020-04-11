انطلاق الصفحة الثالثة من عمليات (أبطال النصر) الثانية في الانبار

2020/04/11 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، في الصفحة الثالثة من عمليات "ابطال النصر" الثانية غرب محافظة الانبار التي تستهدف مناطق جنوب الرطبة باتجاه النخيب لتطهير المناطق المتبقية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "انطلقت صباح اليوم قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي في الصفحة الثالثة من عمليات ابطال النصر الثانية غرب محافظة الانبار لاستهداف مناطق جنوب الرطبة باتجاه النخيب لتطهير المناطق المتبقية".

وأضاف ان "هذه المناطق تمتاز بتضاريسها الصعبة والتي تم الاعداد لها مسبقا من خلال ادخال آليات عسكرية متخصصة ومشاة وباشتراك طيران الجيش لتطهير الاودية والانفاق التي تستخدمها عصابات داعش للاختباء والعيش بعيدا عن المناطق السكنية لتكون مناطق انطلاق نحو تنفيذ هجمات على القوات الامنية".

واشار قائد العمليات الى ان "عملية ابطال النصر الثانية نجحت في قطع طرق امداد العدو ودمرت عددا من المضافات في الصحراء، فضلا عن اعتقال عدد من مصادر العصابات الارهابية كما تم السيطرة على مناطق كانت ذات تأثير أمني على الطريق الدولي والقطعات المتواجدة هناك".

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