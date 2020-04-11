في اربيل .. مصاب بالسرطان يهزم كورونا

2020/04/11 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان دلوفان محمد يوم السبت عن اكتساب مريض بالسرطان الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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