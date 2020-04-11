كوريا الجنوبية تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/11 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 10,480 اليوم السبت، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق.وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كل من يومي 6 […]

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