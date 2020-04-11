واشنطن تعرض مكافأة لمن يزودها بمعلومات عن انشطة كوثراني في العراق

2020/04/11 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..أعلنت واشنطن، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن ما اسمته ممثل “حزب الله” في العراق الشيخ محمد الكوثراني.وقالت الخارجية الأمريكية، إن الكوثراني “تولى بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران”.وأضافت أن الكوثراني “يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت […]

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