أميركا تفعّل أنظمة

2020/04/11 | 11:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت أنّ واشنطن ستقوم بتفعيل أنظمة باتريوت الدفاعيّة في العراق لحماية قواتها بالقواعد التي تعرضت لهجمات سابقاً أودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.وأعلن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، مطلع العام الحالي “أنّ الولايات المتحدة تعمل مع العراق لنشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت بعد الضربة الإيرانيّة على القواعد العسكريّة العراقيّة التي تتمركز فيها القوات الأمريكيّة”.ولدى الولايات المتحدة أكثر من 6000 جندي في العراق لتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقيّة في قتالها ضد الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وتوفير الحماية لتلك القوات.وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن بطاريتين وصلتا إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وقاعدة حرير في اربيل ، كبرى مدن إقليم كُردستان العراق، مضيفاً أنّ بطاريتين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

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