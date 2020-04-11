واشنطن بوست : القوات الامريكية تفعل انظمة باتريوت في العراق

2020/04/11 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، ان أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق تم تفعيلها لحماية القوات الأمريكية في القواعد التي تعرضت لهجمات سابقا واودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر قد اعلن مطلع العام الحالي أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق على نشر منظومة الدفاع […]

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