امانة بغداد مشاريع الماء في العاصمة تعمل على مدار اليوم

2020/04/11 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..قالت امانة بغداد، السبت، ان 13 مشروعاً و112 مجمعا لانتاج الماء تعمل على مدار الساعة.واوضحت الامانة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “ملاكاتها في دائرة ماء بغداد مستمرة بالعمل وعلى مدار الساعة على انتاج وفحص وضخ الماء الصافي الى جميع مناطق بغداد من خلال 13 مشروعاً عملاقاً و 112 مجمع للماء […]

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