الرافدين: دوائر في الدولة لم تفعل “الماستر كارد” لموظفيها

2020/04/11 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن بعض دوائر الدولة لم تقم بتفعيل بطاقة “الماستر كارد” التي تسلمتها من المصرف بعد ان وطنت رواتب موظفيها على المصرف، وما تزال تتسلم الرواتب يدوياً.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “بعض الدوائر تسلمت بطاقة الماستر كارد بعد أن استكمل المصرف معها […]

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