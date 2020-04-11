2020/04/11 | 12:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه بالاسراع في التحقيق بحادثة اغتصاب إمرأة في بردي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بالاسراع في التحقيق بحادثة اغتصاب إمرأة في بردي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بالاسراع في التحقيق بحادثة اغتصاب إمرأة في بردي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).