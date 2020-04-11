واشنطن تستعد لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق

2020/04/11 | 12:11 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر ، السبت، أن إدارة الرئيس ترامب تواصل تحضيراتها لعقد جولة ...

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