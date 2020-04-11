تعافي 20 مصابا بفيروس كورونا بالنجف وبغداد

2020/04/11 | 12:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظتا النجف وبغداد، يوم السبت، عن تعافي 20 مصابا بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى.

وذكر بيان مقتضب لدائرة صحة النجف، أن "16 مصابا بفيروس كورونا غادروا مستشفى الحكيم العام بعد تماثلهم للشفاء التام".

من جانبه أبلغ مصدر طبي في العاصمة العراقية بغداد شفق نيوز، بأن "اربعة مرضى مصابين بفيروس كورونا غادروا اليوم السبت، من مستشفى الفرات بعد تماثلهم للشفاء التام".

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