النقل: تسيير الرحلات الاستثنائية لنقل العراقيين العالقين في الخارج سيعود ابتداءً من اليوم

2020/04/11 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ، السبت (11 نيسان 2020)، عودة استئناف الرحلات الاستثنائية لنقل العراقيين العالقين في الخارج اعتباراً من مساء اليوم.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) المتضمن المباشرة بتسير رحلات استثنائية جديدة لاجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن حيث تم تحديد جدول لتلك الرحلات بعد التنسيق مع وزارة الصحة والخارجية".

وأضاف أنه "من المقرر انطلاق الطائرة الاولى من طراز (B777/YI-AQZ) التابعة لاسطول الناقل الوطني مساء السبت متوجهة الى العاصمة الماليزية كوالالمبور"، داعياً "العراقيين المتواجدين على الاراضي الماليزية التوجه الى مكاتب الخطوط الجوية العراقية المعتمدة رسمياً لدى الشركة وتثبيت مواعيد العودة".

وكانت وزارة النقل قد اوقفت رحلاتها الاستثنائية الجمعة الماضية الموافق الثالث من نيسان 2020 بناءً على طلب وزارة الصحة العراقية.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، أمس الجمعة، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد وذلك استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفق توصيات وزارة الصحة العراقية في ضوء آلية التعامل مع العراقيين العائدين للوطن خلال فترة وباء كورونا.

واضافت أن "هناك جهودا وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية سيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".

وتابع بيان السلطة: "كما سيخضع العراقيين العائدين لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية وتأتي تلك الخطوات لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق".

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