القبض على شخصين في الموصل بتهمة رفع أسعار المنتجات الغذائية

2020/04/11 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أفاد إعلام وزارة الداخلية العراقية، السبت (11 نيسان 2020) إلقاء القبض على متهمين اثنين برفع أسعار ...





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