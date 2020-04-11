قيادة شرطة نينوى للمواطنين: حظر التجوال ما زال سارياً والمخالفون سيحاسبون

2020/04/11 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة شرطة محافظة نينوى، السبت، أن حظر التجوال ما زال سارياً، فيما أشارت إلى أن المخالفين سيحاسبون.

وذكرت القيادة، في بيان: "الى جميع المواطنين في مدينة الموصل، نود اعلامكم بأن حظر التجول لم يرفع وهو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي بالالتزام بحظر التجول، خدمة للصالح العام وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون".

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري، قرر أمس الجمعة، رفع حظر التجوال بشكل جزئي في المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي: "قررنا ان نرفع حظر التجوال جزئيا، بالإضافة لمقررات وتعليمات اخرى تصب في مصلحة المواطن ستتمخض عن اجتماع يوم غد".

بغداد اليوم- نينوى

أفاد إعلام وزارة الداخلية العراقية، السبت (11 نيسان 2020) إلقاء القبض على متهمين اثنين برفع أسعار المنتجات في الموصل.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "استخبارات الجريمة المن

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، السبت (11 نيسان 2020)، انطلاق الصفحة الثالثة من عمليات "ابطال النصر" الثانية غرب محافظة الانبار، التي تستهدف مناطق جنوب الرطبة باتجاه النخيب لتطهير المناطق المتبقية.

ونقلت الهيأة عن قائد عم

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، من محافظة كركوك، السبت (11 نيسان 2020)، بمقتل منتسب في الشرطة المحلية، واصابة ضابط جراء انفجار عبوة لاصقة وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجار عبوة لاصقة عند مدخل الجسر الرابع وس

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