مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار ألغام أرضية في دير الزور

2020/04/11 | 12:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة مدنيين بانفجار ألغام في مناطق خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية (#قسد) شرق مدينة دير الزور شرقي سوريا.وقالت مصادر محلية لموقع «الحل نت»، إن «لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم #داعش، انفجر في بلدة…

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