نائب لـ”العهد نيوز”: هبوط أسعار النفط أثر على أمكانية دفع رواتب الموظفين

2020/04/11 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، ان هبوط اسعار النفط أثر على قدرة الحكومة دفع رواتب الموظفين، مبينا أن السياسات الحكومية السابقة الفاشلة هي من أوصلت العراق الاعتماد بنسبة كبيرة على مورد النفط.وقال الزجراوي، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت ان “استمرار هبوط أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على الإقتصاد العراقي في […]

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