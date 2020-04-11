شفاء 16 حالة إصابة بـ”كورونا” في النجف

2020/04/11 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، تسجيل 16 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تم تسجيل 16 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة”.وأضافت ان “ان جميع الحالات التي تماثلت للشفاء غادرت اليوم مستشفى الحكيم العام”.وأعلنت دائرة صحة النجف، صباح اليوم، تسجيل اصابتين […]

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