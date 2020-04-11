2020/04/11 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت القوات الامنية القبض على ٣ متهمين لحيازتهم أسلحة ورمانة يدوية في بغداد .وذكرت مديرية نجدة بغداد ان دوريات شرطة نجدة الزهور انها القت القبض على شخص يحمل رمانة يدوية ضمن منطقة بوب الشام وتحديدآ قرية الاصلاح كما تمكنت دوريات نجدة حي العامل من ضبط شخص يحمل سلاحا غير مرخص (بندقية […]

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