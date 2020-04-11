صدور البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون ذكر مباشر لتخفيضات إنتاج النفط

2020/04/11 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صدر البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين بعد ساعات من انتهاء المحادثات دون ذكر مباشر لتخفيضات إنتاج النفط والإشارة فقط إلى "إجراءات" لضمان التوازن.

وكانت مصادر لرويترز قد قالت إن السعودية ومنتجون آخرون لا يزالون يعارضون خطة مكسيكية لتخفيضات أقل مما طلبتها أوبك+.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة المكسيك عن طريق تعويض "بعض النقص"، مضيفا أن واشنطن تتوقع تعويضا.

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