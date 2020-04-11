كوريا الجنوبية تتبع طريقة مبتكرة لرصد مخالفي الحجر الصحي

2020/04/11 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عزمها استخدام أساور تتبع لرصد الأشخاص الذين يتحدون أوامر الحجر الصحي في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع.

قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن "هناك حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة، لأن بعض الأشخاص البالغ عددهم 57 ألفا الذين أومروا بالبقاء في منازلهم، تسللوا منها تاركين هواتفهم الذكية المزودة بتطبيقات التتبع في المنازل".

وأعلنت سيول نيتها استخدام الأساور الذكية لرصد المخالفين، فيما تم تقليص خطط للاعتماد عليها على نطاق أوسع، بعد اعتراضات من قبل حقوق الإنسان ونشطاء قانونيين.

والجمعة، ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية أن "91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى".

وقال مسؤولو الصحة إنه "لم يتضح بعد السبب وراء هذا الاتجاه، فيما لا تزال الفحوص والتحليلات جارية."

وتم الإبلاغ عن شفاء نحو 7 آلاف كوري جنوبي من فيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية إن كوريا الجنوبية سجلت الجمعة 27 حالة إصابة جديدة، وهو أدنى رقم منذ أن بلغت الحالات اليومية ذروتها ووصلت إلى 900 في أواخر شباط، ليبلغ إجمالي الإصابات 10 آلاف و450، وأضافت أن عدد الوفيات زاد 7 ليصل إلى 211.

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