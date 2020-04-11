2020/04/11 | 12:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداء في البصرة يوجه بتسهيل حركة المركبات التي تنقل المواد الغذائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء في البصرة يوجه بتسهيل حركة المركبات التي تنقل المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء في البصرة يوجه بتسهيل حركة المركبات التي تنقل المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).