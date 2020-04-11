الخدمات النيابية لـ”العهد نيوز”: استمرار التفاهم بين بغداد وبكين لاستقطاب الشركات الصينية

2020/04/11 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، عن استمرار مذكرات التفاهم بين الصين والعراق بشأن استقطاب الشركات الصينية، مبينا أن استقطاب الشركات الصينية أوجل لفترة معينة لحين القضاء على جائحة فيروس كورونا.وقال السهلاني، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت ان “مذكرات التفاهم والاتفاقية الصينية العراقية لا تزال قائمة بين الطرفين “. لفت إلى أن […]

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