الأزمة النيابية: تعاون وزارة المالية مخجل وليس بمستوى الحالة الطارئة

2020/04/11 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو خلية الازمة النيابية غايب العميري، السبت، أداء وزارة المالية في التعامل مع أزمة كورونا، معتبرا ان تعاونها “مخجل” وليس بمستوى الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد.وقال العميري إن “استجابة وزير المالية فؤاد حسين بشأن اطلاق التخصيصات المالية ليس بمستوى الطموح”، مبينا أن “تعاون وزارة المالية مع خلية الازمة مخجل جدا وليس بمستوى […]

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