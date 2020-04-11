بعد عام على ارتكابها ..اجرام بغداد تكشف عن جريمة قتل غامضة

2020/04/11 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مديرية اجرام بغداد، اليوم السبت، الكشف عن جريمة غامضة تتعلق بمقتل امرأة ، بعد ان ابلغ زوجها بانتحارها .وقالت المديرية في بيان إن "قوة من مكتب ابي غريب، في مديرية مكافحة اجرام بغداد كشفت جريمة قتل غامضة وبشعة ارتكبها احد الاشخاص قبل سنة شمال العاصمة بغداد حيث قام بالتخطيط لقتل زوجته ثم نفذ جريمته من خلال شنقها حتى الموت لأظهار الحادث على انه انتحار ثم قام بتسجيل ابلاغ لدى مركز الشرطة عن حادث انتحار زوجته".واضافت "بعد احالة اوراق القضية الى مكافحة اجرام باشر مكتب مكافحة اجرام ابي غريب بالتحري وجمع المعلومات التي اشارت بالاتهام الى زوج المجنى عليها فتم على الفور استحصال الموافقات القضائية واصدار امر قبض وتنفيذه بحق المتهم وتم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق المادة (٤٠٦) ق.ع".وتابعت: "تم المباشرة بالأجراءات الاصولية ولدى التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالادلة وبمهنية وخبرة ضباط تحقيق مكافحة اجرام بغداد انهار معترفا بارتكابه جريمة القتل وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل ".

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