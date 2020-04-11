2020/04/11 | 12:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعلن استئناف الرحلات الاستثنائية التي تنفذها الخطوط الجوية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن استئناف الرحلات الاستثنائية التي تنفذها الخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن استئناف الرحلات الاستثنائية التي تنفذها الخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).