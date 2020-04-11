مالك_ابوعليا - مالك ابوعليا - الاتجاه الطبيعاني في السوسيولوجيا على أبواب القرن العشرين

2020/04/11 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالك_ابوعليا المقالة للماركسيين الكسندر بينتسينوفيتش هوفمان والكسندر ديميتريفتش كوفاليف*ترجمة مالك أبوعليا1- التطورية Evolutionismكأساس للمدارس الطبيعانية Naturalisticفي الفلسفة.كان منتصف والنصف الثاني من القرن التاسع عشرعصراً في التاريخ الفكري لأوروبا حيث ظهرت حماسة عالمية تقريباً من أجل التقدم بالعلوم الطبيعية وازدهار النظرة الطبيعانية-الوضعية، التي أثرت بشكل كبير على تطور علم الاجتماع ......

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