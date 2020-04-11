كتائب الامام علي: ندعم خيارات القوى السياسية ونرفض سياسة التخوين

2020/04/11 | 12:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت كتائب الامام علي، السبت، دعمها خيارات القوى السياسية، واسناد العملية السياسية ، معتبرة سياسة التخوين"لا تبني بلدا ".

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