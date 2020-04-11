ذي قار تستعد لفتح مراكز تسويق الحنطة وتتوقع إنتاجا يضاهي العام الماضي

2020/04/11 | 12:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلن رئيس الجمعيات الفلاحية في ذي قار، حسين رباط الازيرجاوي، اليوم السبت، إفتتاح مراكز تسويق الحنطة في محافظة ذي قار قريبا، فيما توقع أن الانتاج سيضاهي العام الماضي.وقال الازيرجاوي في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "الأيام المقبلة سيتم إفتتاح مركز تسويق الحنطة في محافظة ذي قار، وفي أربعة مواقع، وستكون في قضاء الإصلاح والرفاعي والناصرية وقلعة سكر على الطريق البتيرة في ميسان، وهذه المراكز جاهزة وبإنتظار التعليمات والايعازات الحكومية لفتحها".وتوقع الأزيرجاوي، أن "يصل إنتاج الحنطة للسنة الحالية الى 80% وهو أكثر من العام الذي وصل الى أكثر من 300 الف طن، ومن الممكن أن يصل الى 500 الف طن من الحنطة والشعير".ودعا رئيس الجمعيات الفلاحية في ذي قار، الحكومة المركزية الى "ضرورة الإسراع بفتح مراكز التسويق خشية من التلف في حال تأخيرها".

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