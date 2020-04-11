2020/04/11 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار تمكنت القوات الامنية بصنوفها المختلفة بمحافظة الانبار ،اليوم السبت، من ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش بعملية اقتحام المناطق الغربية لمحافظة الانبار.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة اقتحام لمواقع خلايا مجرمي داعش في المناطق الغربية المحصورة بين محافظة الانبار ومحافظتي صلاح الدين والموصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).