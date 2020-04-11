الناقل الوطني العراقي يستأنف رحلاته الجوية ضمن إطار حالات استثنائية

2020/04/11 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن عودة استئناف الرحلات الاستثنائية الى القطاعات الخارجية التي ينفذها الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) ابتداءً من مساء اليوم.وقال لعيبي في بيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه انه “تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) المتضمن المباشرة بتسير رحلات استثنائية جديده […]

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