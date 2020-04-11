2020/04/11 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تبنت حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية حزماً تحفيزية بقيمة تقارب 180 مليار دولار (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية) حتى تاريخه، بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة، وتقليل حجم الأثر المتوقع، الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات.شملت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (180 مليار دولار تدعم سباق الاقتصاد العربي مع الركود جراء جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (180 مليار دولار تدعم سباق الاقتصاد العربي مع الركود جراء جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).