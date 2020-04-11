الصحة العالمية تحذر من وقف إجراءات الحجر الصحي

2020/04/11 | 12:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية مع بدء تضرر الاقتصاد العالمي بسبب الحجر الصحي المفروض على أغلب البلدان العظمى وغيرها، دعت منظمة الصحة العالمية الدول الجمعة إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في إفريقيا.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه “فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة” للفيروس.وأضاف أن هناك “تباطؤا” في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك “تسارعا مقلقا” في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية.وذكر تيدروس أن المنظمة التي مقرها جنيف تلقت تقارير عن 1.5 مليون إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وأكثر من 92 ألف حالة وفاة.

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