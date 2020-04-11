اسبانيا تسجل 510 وفيات وأكثر من 4800 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

2020/04/11 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة في اسبانيا، السبت (11 نيسان 2020)، تسجيل 510 وفيات وأكثر من 4800 إصابة جديدة بف...





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