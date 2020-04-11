بينها مباراة العراق وهونغ كونغ.. الاتحاد الآسيوي يقترح موعداً جديداً لتصفيات كأس العالم

2020/04/11 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت (11 نيسان 2020)، اقتراحًا للاتحاد الدولي "فيفا"، بشأن مواعيد التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في ظل تعليق النشاط الكروي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أن:" الاتحاد الآسيوي اقترح إقامة مباريات التصفيات في تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين، حيث تبقى أمام المنتخبات المشاركة، 4 جولات لإنهاء المرحلة الثانية، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في آذار 2021.

ويتصدر المنتخب العراقي فرق المجموعة الثالثة بالتصفيات، يليه البحرين وايران وهونغ كونغ وكمبوديا خامسا.

وذكر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور، أن:" إقامة المباريات المؤجلة في التصفيات بهذا التوقيت سيكون أكثر أريحية، في ظل إقامة مؤجلات دوري أبطال آسيا في آب وايلول القادمين، فضلًا عن اضطرار بعض الدوريات لاستئناف منافساتها في نفس الشهرين".

وأكد أن "الاتحاد الآسيوي يحاول تجنيب المنتخبات والدوريات الآسيوية عامل الضغط الذي قد يؤثر سلبًا على اللاعبين".

بغداد اليوم - متابعة

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت تأجيل م

بغداد اليوم - متابعة

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وتوقف نشاط كرة القدم حول

بغداد اليوم/ متابعة

كشف ماكسيميليان ميتلشتيت، نجم فريق هيرتا برلين الألماني، للمرة الأولى، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتائج الفحص الطبي لميتلشتيت إيجابية، ما اضطر فريق هيرتا برلين لدخول الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وخرجوا منه حا

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