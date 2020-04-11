كورونا قد يساهم برفع العقوبات…أميركا لا تمانع وصول مساعدات إلى سوريا

2020/04/11 | 12:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة التزام الولايات المتحدة بضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى جميع الدولة التي تحتاج دعماً طبيّاً وإنسانيّاً لمواجهة انتشار فيروس #كورونا، وذلك بما فيها الدول المشمولة بالعقوبات الاقتصاديّة.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في…

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