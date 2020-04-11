2020/04/11 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل: خلية الأزمة في ميسان تمدد حظر التجوال الى 18 نيسان

اخبار مباشرة

#عاجل: خلية الأزمة في ميسان تمدد حظر التجوال الى 18 نيسان

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: خلية الأزمة في ميسان تمدد حظر التجوال الى 18 نيسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: خلية الأزمة في ميسان تمدد حظر التجوال الى 18 نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).