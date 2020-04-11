مصرع أشخاص بحريق في بناية سكنية وسط بغداد

2020/04/11 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، اليوم السبت، باندلاع حريق في احدى البنايات السكنية في بمنطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "حريقا كبيرا اندلع في منطقة الكرادة (ارخيته) داخل بناية سكنية".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني تدخلت بمشاركة اكثر من ست فرق اطفاء وانقاذ واسعاف وعجلة السلم لوجود اشخاص محتجزين داخل البناية".

وأشارت الى "وجود ضحايا بالحادث وتم توجيه سيارة نقل الجثث للحضور من اجل نقلها".

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