الحداد يدعو رئيس الوزراء إلى توجيه القيادات الأمنية والعسكرية لتسهيل مهام عمل السادة النواب في الرقابة والمتابعة الميدانية على عمل المحافظات

2020/04/11 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد وبخطاب رسمي دولة رئيس الوزراء بتوجيه كافة القيادات الأمنية والعسكرية من مفارز وسيطرات لتسهيل عمل السادة النواب لممارسة مهامهم الدستورية في الرقابة والمتابعة الميدانية على أعمال السادة المحافظين ونوابهم بعد إنهاء عمل مجالس المحافظات بموجب قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12

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