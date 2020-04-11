مصدر امني لـ”العهد نيوز”: قوات الحشد الشعبي تتخذ اجراءات امنية مشددة في المناطق الغربية لدواعي امنية

2020/04/11 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار اليوم السبت، بان قوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية اتخذت اجراءات امنية مشددة على مواقعها الامنية في المناطق الغربية للدواعي امنية.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوات الحشد الشعبي وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى شددت من اجراءاتها الامنية على مناطق مختلفة من قضاء […]

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