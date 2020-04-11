زيارة غير معلنة تجمع كل من رئيس الجمهورية والوزراء بالحلبوسي في الفلوجة

2020/04/11 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، بوصول كل من رئيس الجمهورية برهم صالح والرئيس المكلف مصطفى الكاظمي الى مدينة الفلوجة.وقا لالمصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وصل الى مدينة الفلوجة بالتزامن مع وصول رئيس الجمهورية برهم صالح الى المدينة للقائهما برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “.واضاف المصدر ان “الرئاسات […]

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