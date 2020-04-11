صحة الكرخ: الذكور اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والنساء أكثر معاناةً

2020/04/11 | 13:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي، مبينة أن معاناة الإناث المصابات بفيروس كورونا أكثر من معاناة الذكور.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان له، إن “عدد الإصابات لغاية صباح اليوم، بلغ 60 إصابة منها أربع وفيات و33 حالة شفاء، وكانت نسبة الذكور المصابين 60٪ والإناث 40٪”.وأضاف، أن “نسبة المصابين الذين تفوق أعمارهم 40 عاماً، كانت 52%، و48% لمن هم تحت الـ40% عاماً، وبلغت نسبة الإناث من الوفيات 75%، والذكور 25%”، موضحاً أن “معدل عمر المتوفين في الكرخ 61 عاماً”.وأوضح، أن “من أهم ملاحظاته التي سجلها من خلال متابعاته المستمرة مع الأطباء أن معاناة الإناث أكثر من معاناة الذكور، ويتضح ذلك من نسبة الوفاة حيث كانت ثلاث نساء وذكر واحد، وحتى الذين اكتسبوا الشفاء كان المرض أكثر حدة في النساء حتى أن اثنين من المرضى زوج بعمر 60 عاماً وزوجته بعمر 45، كان هو بصحة جيدة لكن زوجته التي تصغره سناً كانت تعاني بشدة”.وتابع قائلاً: “أما كون أكثر المصابين هم من الذكور فهذا طبيعي جداً في العراق لكونهم أكثر عرضة للفايروس بحكم كون خروجهم خارج المنزل أكثر من النساء”، مبيناً أن "هذه الملاحظات تبقى بحاجة إلى دراسة كل الحالات التي ظهرت في العراق ليتم استخلاص النتائج منها”.

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