مصدر لـ”العهد نيوز”: البرلمان قد يؤجل تمرير القوانين الكبرى بسبب ملف الحكومة

2020/04/11 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر نيابي، السبت، بأن البرلمان يعتزم تأجيل التصويت على مشاريع القوانين الكبرى بسبب ملف الحكومة الشائك.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “ملف الحكومة وحالة الانسداد السياسي اثرت بشكل كبير على عملية التصويت وقراءة مشاريع القوانين الكبرى”.واضاف، أن “أهم القوانين هي مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون النفط والغاز”، لافتاً الى أن […]

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