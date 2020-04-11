"المالية" تكشف عدد الرواتب المؤمنة للموظفين: الكاظمي أمامه تحديان

2020/04/11 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية، لغاية شهر حزيران المقبل.

وقال عضو اللجنة أحمد حمة رشيد، لشفق نيوز، ان "العراق لديه تجربة في تأمين رواتب الموظفين، بالأزمة الاقتصادية في سنة 2016، وتم تأمين هذه الرواتب من خلال بيع سندات الخزينة، من خلالها استطاع تلبية دفع رواتب موظفي الدولة العراقية".

وبين رشيد ان "رواتب موظفي الدولة العراقية مؤمنة لغاية ما بعد شهر حزيران المقبل، تقريباً، وبعد ذلك ان شاء الله بيحلها الحلال"، مؤكدا ان "حكومة مصطفى الكاظمي، ستكون امام تحديات اقتصادية ومالية كبيرة جداً".

وتشير تقارير الى ان العراق يواجه ظروفا اقتصادية صعبة بسبب تفشي وباء كورونا وانخفاض الطلب على النفط الخام في الاسواق العالمية قد لا تمكنه من الدفع لمن يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة.

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